87 Corona-Neuinfektionen vermeldet der Landkreis Kusel am Donnerstagnachmittag: 28 in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan, 13 in der VG Lauterecken-Wolfstein und 46 in der VG Oberes Glantal. Aktive Infektionsfälle sind 1216 gelistet. Von insgesamt 5956 Personen mit bestätigten Infektionen sind laut Kreisverwaltung 4656 als genesen aus der Quarantäne entlassen worden. 84 Menschen sind im Landkreis mit einer Corona-Infektion verstorben.

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 541,4. Bei der Berechnung der Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage auf 100.000 Einwohner sind die im Kreis gemeldeten US-Streitkräfte einbezogen worden. Die landesweite Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz sank wieder leicht von 6,80 auf 6,26. rhp/dbö