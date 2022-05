Die Kreisverwaltung Kusel vermeldet am Donnerstagnachmittag 78 Neuinfektionen mit dem Coronavirus: 27 in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan, 18 in der VG Lauterecken-Wolfstein und 33 im Oberen Glantal. Der Inzidenzwert beträgt 568,5. Aktuelle Infektionsfälle gibt es 2183. Die landesweite Hospitalisierungsinzidenz liegt bei 4,28.