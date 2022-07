Zwei weitere Todesfälle, die in einem Zusammenhang mit Coronainfektionen stehen, sind am Donnerstag beim Gesundheitsamt bekannt geworden. Das teilte die Kreisverwaltung mit. Demnach sind zwei Menschen mit oder an den Folgen einer Infektion verstorben. Am Donnerstagnachmittag wurden gegenüber Mittwoch kreisweit 70 Neuinfektionen gemeldet. 15 wurden in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan bekannt, 18 in der VG Lauterecken-Wolfstein und 37 in der VG Oberes Glantal. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt im Landkreis jetzt bei 502,2.