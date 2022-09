Am Donnerstag wurden für den Landkreis Kusel 21 Corona Neuinfektionen gemeldet: Sechs in der Verbandsgemeinde Altenglan-Kusel, acht in Lauterecken-Wolfstein und sieben im Oberen Glantal. Aktuell gibt es 702 Infektionsfälle. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 213,9.