Das Gesundheitsamt bei der Kreisverwaltung meldet am Wochenende 62 Neuinfektionen mit dem Coronavirus – 33 am Samstag und 29 am Sonntag. Im Landkreis sind aktuell 901 aktive Corona-Fälle registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz, diese ergibt sich aus den in diesem Zeitraum gemeldeten Fällen pro 100.000 Einwohner, liegt bei 479,2. Die hier lebenden Angehörigen der US-Streitkräfte sind mit eingerechnet. Die Hospitalisierungsinzidenz liegt bei 4,16. Auf der Intensivstation des Kuseler Westpfalz-Klinikums wird derzeit, Stand Sonntagnachmittag, kein Covid-19-Patient behandelt. Das geht aus den Zahlen des Divi-Intensivregisters hervor.