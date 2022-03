Die Kurve der per PCR-Test bestätigten Corona-Neuinfektionen geht weiter steil nach oben. Das Gesundheitsamt bei der Kreisverwaltung meldet am Donnerstag 563 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Im Kreis sind derzeit 4343 aktive Infektionsfälle registriert. Der Inzidenzwert, die Anzahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner, steigt auf 2854,7. Die im kreis lebenden Angehörigen der US-Streitkräfte sind mit eingerechnet. Das Landesuntersuchungsamt gibt die Hospitalisierungsinzidenz mit 7,57 an. Auf der Intensivstation des Kuseler Westpfalz-Klinikums wird, Stand Donnerstagnachmittag, kein Corona-Patient behandelt.