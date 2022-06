56 Neuinfektionen mit dem Coronavirus binnen eines Tages sind bis Freitagnachmittag bei der Kreisverwaltung Kusel bekannt geworden. Wie die Verwaltung mitteilt, wurden 21 Neuinfektionen in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan registriert, neun in der VG Lauterecken-Wolfstein und 26 in der VG Oberes Glantal.

Damit erhöht sich die Anzahl bestätigter Ansteckungsfälle seit Beginn der Registrierung kreisweit auf 20.001. 110 Menschen sind mit oder an den Folgen einer Infektion gestorben. Aktuell gelten 1055 Personen als infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz unter Berücksichtigung der im Landkreis Kusel gemeldeten US-Streitkräfte liegt bei 626,7 und ist damit gegenüber Donnerstag (633,5) leicht gesunken.