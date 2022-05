Binnen 24 Stunden sind dem Gesundheitsamt in Kusel 49 Neuinfektionen mit dem Coronavirus bekannt geworden. Wie die Kreisverwaltung am Dienstagnachmittag weiter mitteilte, wurden seit Montag zwölf Infektionsfälle in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan registriert. Elf Fälle sind in der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein, 26 in der VG Oberes Glantal aktenkundig geworden.

Damit steigt die Anzahl der bestätigten Corona-Fälle im Landkreis auf insgesamt 18.617. Aktuell gelten 1603 Menschen als infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt mittlerweile bei 380,4.