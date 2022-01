Die Kreisverwaltung hat am Mittwoch 47 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet – 26 im Oberen Glantal, acht in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan und 13 in der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein. Im Kreis sind damit derzeit 538 aktive Corona-Fälle registriert. Der Inzidenzwert, die Anzahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner, steigt auf 360,1. Die im Kreis lebenden Angehörigen der US-Streitkräfte sind mit eingerechnet. Die landesweite Hospitalisierungsinzidenz liegt bei 3,84.