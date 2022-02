Das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung hat am Wochenende insgesamt 47 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet – 20 am Samstag und 27 am Sonntag. Damit steigt die Anzahl der bestätigten Corona-Fälle im Landkreis auf 6789 seit Pandemiebeginn. Aktuell gelten 1493 Personen im Kreis als infiziert. 88 Menschen sind im Zusammenhang mit einer Infektion verstorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt kreisweit bei 745,8. Die rund 4000 im Landkreis lebenden Angehörigen der US-Streitkräfte sind mit eingerechnet. Die Hospitalisierungsinzidenz liegt landesweit bei 6,58.