Beim Gesundheitsamt Kusel sind binnen 24 Stunden 46 neue Fälle von bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus bekannt geworden. Wie die Kreisverwaltung Kusel am Montag weiter mitteilte, sind 17 neue Fälle in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan aktenkundig geworden. 16 Infektionen sind im Bereich der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein nachgewiesen worden, 13 in Gemeinden der Verbandsgemeinde Oberes Glantal.

Zurzeit 692 Kreisbewohner infiziert

Damit erhöht sich die Anzahl bestätigter Corona-Fälle im Landkreis Kusel auf 23.693 seit Beginn der Dokumentation. 118 Menschen sind bislang an oder mit einer Corona-Infektion verstorben. Aktuell gelten 692 Kreisbewohner als infiziert.

Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz – Infektionsfälle pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen – liegt aktuell bei 207,1. Bei der Berechnung mit berücksichtigt sind die im Landkreis Kusel gemeldeten Angehörigen der US-amerikanischen Streitkräfte.