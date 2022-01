Das Gesundheitsamt bei der Kreisverwaltung meldet am Dienstag 44 Neuinfektionen mit dem Coronavirus – 28 im Oberen Glantal, elf in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan und fünf in der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein. Im Kreis sind derzeit 360 aktive Corona-Fälle registriert. In der Kita in Dittweiler gibt es laut Kreisverwaltung zwei bestätigte Corona-Infektionen und mehrere Verdachtsfälle. Das Gesundheitsamt hat für die Kontaktpersonen eine Quarantäne verfügt. Ortsbürgermeister Winfried Clos teilt auf Anfrage mit, dass die Kita die komplette Woche geschlossen ist. Der Inzidenzwert im Kreis, die Anzahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner, steigt auf 238,2. Die im Kreis lebenden Angehörigen der US-Streitkräfte sind mit eingerechnet. Die landesweite Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz liegt bei 2,61. Auf der Intensivstation des Kuseler Westpfalz-Klinikums werden laut den Zahlen des Divi-Intensivregisters aktuell zwei Covid-19-Patienten behandelt, ein Patient muss beatmet werden.