Insgesamt 44 Corona-Neuinfektionen sind am Wochenende für den Landkreis Kusel gemeldet worden. Waren es am Samstag lediglich fünf, kamen am gestrigen Sonntag noch einmal 39 Infektionen hinzu.

Wie die Kreisverwaltung mitgeteilt hat, wurden am Sonntag 15 neue Fälle in der Verbandsgemeinde Oberes Glantal, sieben in der VG Kusel-Altenglan und 17 in der VG Lauterecken-Wolfstein gemeldet. Am Tag zuvor waren es vier neue Fälle in der VG Oberes Glantal und einer in der VG Kusel Altenglan. Damit steigt die Zahl der bestätigten Corona-Fälle im Kreis Kusel auf insgesamt 631. Aktuell sind nach Angaben der Kreisverwaltung 420 aktive Infektionsfälle im Landkreis bekannt, 116 in der VG Kusel-Altenglan, 115 in der VG Lauterecken-Wolfstein und 189 in der VG Oberes Glantal.

Als Genesen gelten laut Kreisbehörde aktuell 204 Personen – 80 in der VG Oberes Glantal, 85 in der VG Kusel-Altenglan und 39 in der VG Lauterecken-Wolfstein. Sieben Personen sind bislang im Zusammenhang mit dem Covid-19-Virus verstorben. Der Inzidenzwert, die Anzahl der Erkrankten der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner, lag im Landkreis Kusel am Sonntag bei 207,9.