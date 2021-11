30 Neuinfektionen mit dem Coronavirus meldet die Kreisverwaltung am Dienstagnachmittag: acht aus der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan, sechs in der VG Lauterecken-Wolfstein und 16 aus dem Oberen Glantal. Insgesamt sind 426 aktive Infektionsfälle bekannt: 100 in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan, 102 in der VG Lauterecken-Wolfstein und 224 im Oberen Glantal. Der Inzidenzwert, die Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage berechnet auf 100.000 Einwohner, bleibt bei 258,5. Jedoch steigt die landesweite Hospitalisierungsinzidenz von 4,09 auf 4,23. Sie wird berechnet nach Anzahl der Krankenhauseinweisungen von Coronapatienten in den vergangenen sieben Tagen je 100.000 Einwohner. Liegt diese Inzidenz über drei, gilt die 2G-Regel im Alltag, bei der Arbeit und im Öffentlichen Nahverkehr gilt 3G.