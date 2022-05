Insgesamt 39 neue Fälle von Infektionen mit dem Coronavirus sind dem Gesundheitsamt bis gestern Nachmittag bekannt geworden. 16 weitere Fälle wurden demnach seit Freitagabend in der Verbandsgemeinde Altenglan-Kusel registriert, sieben in der VG Lauterecken-Wolfstein und 16 in der VG Oberes Glantal.

Die Anzahl der aktiven Infektionsfälle liegt damit aktuell bei 1160. Seit Frühling 2020 sind insgesamt 107 Menschen im Landkreis Kusel an oder mit einer Corona-Infektion gestorben. 18.750 Fälle von Virus-Infektionen sind seit Beginn der Registrierung aktenkundig geworden.

Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz, die die Anzahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen beziffert, liegt jetzt kreisweit bei 238,2. Mit eingerechnet sind dabei die Angehörigen der US-amerikanischen Streitkräfte, die im Landkreis Kusel leben.