Am Mittwochnachmittag vermeldet der Landkreis 38 Neuinfektionen mit dem Coronavirus: 13 in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan, 14 in der VG Lauterecken-Wolfstein und elf in der VG Oberes Glantal. Aktuelle Infektionsfälle sind 654 gelistet, die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt 146,2.