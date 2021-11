39 weitere Personen aus dem Landkreis Kusel sind mit dem Coronavirus infiziert: sechs aus der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan, drei aus der VG Lauterecken-Wolfstein und 30 aus dem Oberen Glantal. Das vermeldet die Kreisverwaltung am Donnerstagnachmittag. Insgesamt gibt es 371 aktive Infektionsfälle, 346 waren es am Vortag: 100 aus der VG Kusel-Altenglan, 93 aus der VG Lauterecken-Wolfstein und 178 aus dem Oberen Glantal. Der Inzidenzwert, die Anzahl der Infizierten der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner, beträgt nun 211,7. Am Mittwoch war er auf 204,4 gesunken. Die landesweite Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz bleibt bei 3,43.