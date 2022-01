Das Gesundheitsamt bei der Kreisverwaltung meldet am Freitag 35 Neuinfektionen mit dem Coronavirus – 14 im Oberen Glantal, 16 in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan sowie fünf in der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein. Damit sind im Kreis derzeit 476 aktive Corona-Fälle bekannt. Die Sieben-Tage-Rate, die sich aus der in dieser Zeitspanne gemeldeten Anzahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner ergibt, steigt auf 281,5. Die im Kreis lebenden Angehörigen der US-Streitkräfte sind mit eingerechnet. Die landesweite Hospitalisierungsinzidenz liegt bei 2,76. Auf der Intensivstation des Kuseler Westpfalz-Klinikums werden aktuell, Stand Freitagnachmittag, vier Covid-19-Patienten behandelt, einer davon muss beatmet werden. Das geht aus den mehrfach täglich veröffentlichten Zahlen des Divi-Intensivregisters hervor.