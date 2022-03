Das Landesuntersuchungsamt (Lua) in Mainz meldet für den Kreis Kusel am Montag 348 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Im Kreis sind aktuell 4937 aktive Corona-Fälle registriert. Die Sieben-Tage-Rate der in dieser Zeit gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner liegt bei 3332,6. Die im Kreis gemeldeten Angehörigen der US-Streitkräfte sind dabei berücksichtigt. Das Lua gibt die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz mit 7,5 an. Auf der Intensivstation des Kuseler Westpfalz-Klinikums wird, Stand Montag Nachmittag, kein Corona-Patient behandelt. Das geht aus den Zahlen des Divi-Intensivregisters hervor.