34 Neuinfektionen mit dem Coronavirus vermeldet die Kreisverwaltung am Montagnachmittag. Insgesamt 408 aktive Infektionsfälle sind gelistet: 96 Personen in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan, 100 in der VG Lauterecken-Wolfstein, 212 im Oberen Glantal. Der Inzidenzwert, die Anzahl der Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage berechnet auf 100.000 Einwohner, beträgt 258,5. Tags zuvor lag er bei 265,3. Die landesweite Hospitalisierungsinzidenz, die Anzahl der in den vergangenen sieben Tage ins Krankenhaus aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner, steigt von 4,01 auf nun 4,09. Bei einem Wert über 3 gilt die 2G-Regel.