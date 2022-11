33 Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat das Gesundheitsamt des Landkreises Kusel am Montag registriert: sieben in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan, 15 in der VG Lauterecken-Wolfstein und 11 in der VG Oberes Glantal. Aktuelle Infektionsfälle sind 463 gelistet. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die Neuinfektionen der vergangenen Woche berechnet auf 100.000 Einwohner inklusive hier gemeldeter Angehöriger der US-Streitkräfte, beträgt 170,9.