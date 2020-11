33 Corona-Neuinfektionen meldet das Gesundheitsamt für den Kreis Kusel. Der Inzidenzwert, die Anzahl der Infizierten der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner, steigt wieder von 168 auf 190,8. Darüber liegen in Rheinland-Pfalz nur Speyer (328,3) und Mainz (194). Aktuell gibt es im Kreis 373 aktive Fälle: 173 im Oberen Glantal, 113 in der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein und 87 in Kusel-Altenglan. Als Genesen gelten 480 Personen, 19 sind verstorben.