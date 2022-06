Im Landkreis gibt es aktuell 32 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Das meldete das Gesundheitsamt am Donnerstag. In der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan und in der VG Lauterecken haben sich jeweils elf Menschen, in der VG Oberes Glantal zehn Menschen infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 203. Die im Landkreis lebenden Angehörigen der amerikanischen Streitkräfte sind eingerechnet.