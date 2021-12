Am Dienstag sind dem Gesundheitsamt 32 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Aktuell gibt es im Landkreis 530 Infizierte: 303 in der Verbandsgemeinde Oberes Glantal, 127 in Lauterecken-Wolfstein und 100 in Kusel-Altenglan. Der Inzidenzwert, die Anzahl der Infizierten der vergangenen sieben Tage auf 100.000 Einwohner, liegt bei 338,4. Leicht gestiegen ist auch wieder die Hospitalisierungsinzidenz in den Krankenhäusern: von 3,38 auf 3,55.