30 weitere Fälle von Infektionen mit dem Coronavirus sind binnen eines Tages dem Gesundheitsamt Kusel bekannt geworden. Damit ist, wie die Kreisverwaltung am Donnerstagnachmittag mitteilte, die Inzidenz auch weiter gesunken: Lag die Anzahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen am Mittwoch noch bei 345,2, so lag der Wert am Donnerstag bei 274,8. Dabei eingerechnet sind die im Landkreis lebenden Angehörigen der US-Streitkräfte.

Acht neue Fälle sind seit Freitag in der Verbandsgemeinde Altenglan-Kusel registriert worden, zwölf in der VG Lauterecken-Wolfstein und zehn in der VG Oberes Glantal. Aktuell gelten noch 1479 Personen als infiziert. Mit oder an den Folgen einer Virusinfektion gestorben sind kreisweit 107 Menschen. Seit Beginn der Registrierung von Infektionsfällen sind deren 18.688 im Kreis Kusel gezählt worden.