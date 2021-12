Das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung hat am Mittwoch 30 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet – 15 in der VG Oberes Glantal, 13 in der VG Kusel-Altenglan und zwei in der VG Lauterecken-Wolfstein. Nach Angaben der Kreisverwaltung sind derzeit 416 aktive Infektionsfälle im Kreis bekannt. Der Inzidenzwert, die Anzahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner, ist auf 163,8 gesunken, am Vortag lag er noch bei 177,6. Die rund 4000 im Landkreis lebenden Angehörigen der US-Streitkräfte sind mit eingerechnet. Die Hospitalisierungsinzidenz beträgt landesweit 3,36.