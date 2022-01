29 Neuinfektionen mit dem Coronavirus meldet das Gesundheitsamt bei der Kreisverwaltung Kusel am Mittwoch. Damit steigt die Gesamtzahl derer auf 3983, die seit Beginn der Pandemie im Landkreis positiv auf das Coronavirus getestet worden sind. Aktuell sind im Landkreis 291 aktive Corona-Fälle registriert – 152 im Oberen Glantal, 63 in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan und 76 in der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein. Der Inzidenzwert, die Anzahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner, liegt bei 170,6. Die im Kreis lebenden Angehörigen der US-Streitkräfte sind mit eingerechnet. Die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz liegt bei 2,3. Auf der Intensivstation des Kuseler Westpfalz-Klinikums sind derzeit 15 von 16 Betten belegt. Drei Corona-Patienten werden intensivmedizinisch behandelt, einer muss beatmet werden. Der Anteil der Covid-19-Patienten an den belegten Intensivbetten liegt bei 18,75 Prozent. Das geht aus den mehrfach täglich aktualisierten Zahlen des Divi-Intensivregisters hervor.