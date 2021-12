Das Gesundheitsamt bei der Kreisverwaltung meldet am Donnerstag 27 Neuinfektionen mit dem Coronavirus.

Im Kreis sind derzeit 316 aktive Corona-Fälle registriert: 162 im Oberen Glantal, 80 in der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein sowie 74 in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan. Dem Landesuntersuchungsamt in Mainz zufolge sind im Kreis aktuell sechs Verdachtsfälle auf die Omikron-Variante bekannt. Der Inzidenzwert, die Anzahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner, liegt bei 134. Die hier lebenden Angehörigen der US-Streitkräfte sind mit eingerechnet. Die landesweite Hospitalisierungsinzidenz liegt bei 2,22 pro 100.000 Einwohner.

Besucherstopp im Klinikum

Wie ein Sprecher des Westpfalz-Klinikums mitteilte, sind – Stand Donnerstag – die Betten der Isolier- und Intensivstationen fast alle belegt. Auf den Isolierstationen in Kaiserslautern gibt es 23 Corona-Fälle, in Kusel sind es fünf und in Rockenhausen acht Fälle. Auf den Intensivstationen in Kaiserslautern sind 47 von 48 sogenannter High-Care-Betten belegt, in Kusel sind es 15 von 16. Auf den Intensivstationen in Kirchheimbolanden und Rockenhausen sind je fünf von sechs Betten belegt. Das Westpfalz-Klinikum kündigte wegen zahlreicher Infektionen und Verdachtsfälle unter Patienten und Mitarbeitern mit der Corona-Variante Omikron einen sofortigen Besucherstopp am Standort in Kaiserslautern an. In Einzelfällen gebe es Ausnahmen, zum Beispiel bei Besuchen von Sterbenden. In Kusel darf weiterhin ein Besucher pro Patient eine Stunde lang das Klinikum betreten. Für Besucher gilt die 2G-plus-Regel. Ein Testnachweis darf nicht älter als 24 Stunden sein. Diese Regel gilt dem Klinikum zufolge auch für Besucher, die bereits ihre Booster-Impfung erhalten haben.