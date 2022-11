Das Gesundheitsamt bei der Kreisverwaltung meldet am Mittwoch 26 Neuinfektionen mit dem Coronavirus – acht in der VG Altenglan-Kusel, fünf in der VG Lauterecken-Wolfstein und 13 im Oberen Glantal. Im Kreis sind derzeit 712 aktive Corona-Fälle registriert. Die Sieben-Tage-Rate liegt unter Berücksichtigung der hier gemeldeten Angehörigen der US-Streitkräfte bei 177,7. Auf der Intensivstation des Kuseler Westpfalz-Klinikums wird, Stand Mittwochnachmittag, ein Corona-Patient behandelt. Das geht aus den Zahlen des Divi-Intensivregisters hervor.