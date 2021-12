Das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung meldet am Dienstag 26 Neuinfektionen mit dem Coronavirus – sieben Neu-Fälle wurden in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan, drei in der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein sowie 16 im Oberen Glantal verzeichnet. Der Inzidenzwert, die Anzahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner, sinkt im Vergleich Vortag auf 227,4. Die hier lebenden Angehörigen der US-Streitkräfte sind mit eingerechnet. Die Hospitalisierungsinzidenz in den rheinland-pfälzischen Kliniken liegt bei 4,13.