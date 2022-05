23 Neuinfektionen mit dem Corona-Virus sind dem Gesundheitsamt Kusel binnen 24 Stunden gemeldet worden. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, hat sich die Inzidenz nicht verändert: Sie liegt, Stand Freitag, weiterhin bei 274,8 Infektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Berücksichtigt sind dabei die im Kreisgebiet lebenden Angehörigen der US-Streitkräfte.

Fünf neue Fälle sind von Donnerstag bis Freitag in der Verbandsgemeinde Altenglan-Kusel registriert worden, neun in der VG Lauterecken-Wolfstein und ebenfalls neun in der VG Oberes Glantal. Aktuell gelten 1386 Personen als infiziert. Mit oder an den Folgen einer Virusinfektion gestorben sind im Landkreis Kusel bislang 107 Menschen. Seit Beginn der Registrierung sind kreisweit 18.711 Infektionen mit dem Virus registriert worden.