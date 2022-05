22 weitere Fälle von Infektionen mit dem Coronavirus sind dem Gesundheitsamt bei der Kreisverwaltung am Freitag bekannt geworden. Damit gibt es aktuell 1008 aktive Infektionsfälle im Landkreis.

Wie die Kreisverwaltung mitteilt, sind acht Infektionsfälle in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan gemeldet worden, elf in der VG Oberes Glantal und drei in der VG Lauterecken-Wolfstein. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt zurzeit bei 166,5.