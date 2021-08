Das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung meldet am Donnerstag 22 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Der Inzidenzwert, die Anzahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner, steigt auf 48,6. Die hier lebenden Angehörigen US-Militärangehörigen sind mit eingerechnet. Im Kreis sind derzeit 60 aktive Corona-Fälle registriert – 26 im Oberen Glantal, 16 in der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein und 18 in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan. Wie Kreissprecherin Karla Hagner auf Anfrage der RHEINPFALZ mitteilte, seien unter den nun nachgewiesenen Fällen keine Reiserückkehrer sowie keine Personen mit doppeltem Impfschutz. Auf der Intensivstation des Kuseler Westpfalz-Klinikums waren am Donnerstag zwölf von zwölf Plätzen belegt – allerdings im regulären Betrieb. Den mehrfach täglich aktualisierten Daten der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin zufolge werden derzeit keine Corona-Patienten auf der Kuseler Intensivstation behandelt.