22 Neuinfektionen mit dem Corona-Virus vermeldet die Kreisverwaltung Kusel am Freitagnachmittag vor Beginn der Herbstmesse: fünf in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan, acht in der VG Lauterecken-Wolfstein und neun im Oberen Glantal. 673 aktive Infektionsfälle sind gelistet, insgesamt sind seit Pandemie-Beginn 23.813 Covid-19-Fälle beim Gesundheitsamt gemeldet worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die Neuinfektionen der vergangenen Woche berechnet auf 100.000 Einwohner inklusive hier gemeldeter US-Militärangehöriger, beträgt 215,2. Am Freitag vergangener Woche lag sie bei 235,5.