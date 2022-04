Das Gesundheitsamt bei der Kreisverwaltung meldet am Montag 193 Neuinfektionen mit dem Coronavirus – 71 in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan, 40 in der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein sowie 82 im Oberen Glantal. Derzeit sind im Kreis 4981 aktive Corona-Fälle registriert. Die Sieben-Tage-Rate unter Einberechnung der im Kreis lebenden US-Militärangehörigen liegt bei 1199,3. Die Rate ergibt sich aus den in den vergangenen sieben Tagen durch einen PCR-Test bestätigten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Das Landesuntersuchungsamt gibt die Hospitalisierungsinzidenz mit 6,46 an. Auf der Intensivstation des Kuseler Westpfalz-Klinikums wird, Stand Montagnachmittag, ein Corona-Patient behandelt. Das geht aus den Zahlen des Divi-Intensivregisters hervor.