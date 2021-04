Der Kreisverwaltung wurden am Wochenende insgesamt 19 neue Corona-Infektionen gemeldet – acht am Samstag und elf am Sonntag.

Fünf der Neuinfektionen seien in der Verbandsgemeinde (VG) Oberes Glantal registriert worden, acht in der VG Kusel-Altenglan und sechs in der VG Lauterecken-Wolfstein. Nach RHEINPFALZ-Informationen werden aus Rothselberg noch weitere Infektionsmeldungen erwartet. Die Kita und die erste Klasse der Grundschule sind vorübergehend geschlossen.

Der Inzidenzwert, die Anzahl der Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner, ist auf 105,4 gestiegen. Werden die im Kreis lebenden Angehörigen der US-Streitkräfte eingerechnet, so liegt die Sieben-Tage-Rate noch bei 99,9. Unklar ist, welcher Wert für die neuen Bundesregeln gilt. Das Land hatte in der Vergangenheit den geringeren Wert – mit den Amerikanern – berücksichtigt. Für den Bund lehnte das Robert-Koch-Institut dies ab. Stellvertretend für die betroffenen Kommunen will sich der Kaiserslauterer Landrat Ralf Leßmeister um eine Klärung kümmern.

Ausgangssperre droht

Sollte der Kreis Kusel an drei Tagen in Folge die 100er Inzidenz überschreiten, müsste eine nächtliche Ausgangssperre eingeführt werden. Aktuell sind nach Angaben der Kreisverwaltung 149 aktive Infektionsfälle im Landkreis bekannt: 50 in der VG Oberes Glantal, 44 in der VG Kusel-Altenglan und 55 in der VG Lauterecken-Wolfstein. 12.648 Landkreis-Bewohner sind bereits einmal geimpft, 5527 zweimal. Für die vergangene Woche meldet die Kreisverwaltung 1354 Erst- und 839 Zweitimpfungen.