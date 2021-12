Das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung hat am Dienstag 18 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet – zwei in der Verbandsgemeinde (VG) Kusel-Altenglan, eine in der VG Lauterecken-Wolfstein und 15 im Oberen Glantal. Nach Angaben der Kreisverwaltung sind derzeit 413 aktive Infektionsfälle im Kreis bekannt. Der Inzidenzwert, die Anzahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner, liegt bei 177,6. Die rund 4000 im Landkreis lebenden Angehörigen der US-Streitkräfte sind mit eingerechnet. Die Hospitalisierungsinzidenz beträgt landesweit 3,46. Auf der Intensivstation des Kuseler Westpfalz-Klinikums werden – Stand Dienstagnachmittag – drei Covid-19-Patienten behandelt. Eine Person muss beatmet werden. Das geht aus den Zahlen des Divi-Intensivregisters hervor.

Wie die Kreisverwaltung weiter mitteilt, erhielten bislang 2.664 Personen im ehemaligen Impfzentrum in Kusel eine Auffrischungsimpfung. In den Haus- und Facharztpraxen im Landkreis wurden – laut Zahlen vom 19. Dezember – bislang 16.162 Erst- und 17.450 Zweitimpfungen verabreicht. Auch zu den Impfdurchbrüchen hat die Kreisverwaltung Zahlen veröffentlicht. Demnach wurden seit Registrierung des ersten Impfdurchbruchs im Mai 454 Impfdurchbrüche verzeichnet. Das entspreche 29,37 Prozent der Neuinfektionen. Im Umkehrschluss bedeute dies, dass mehr als 70 Prozent der registrierten Neuinfektionen bei nicht geimpften Personen verzeichnet wurden.