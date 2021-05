Am Mittwoch wurden vom Gesundheitsamt für den Landkreis Kusel 17 Neuinfektionen und ein Todesfall gemeldet. Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle steigt damit auf 2043. Es wurden 15 neue Fälle aus der Verbandsgemeinde Oberes Glantal erfasst. Sie stehen unter anderem im Zusammenhang mit einem Kindergarten in Schönenberg-Kübelberg. Für die Verbandsgemeinden Kusel-Altenglan und Lauterecken-Wolfstein wurde jeweils eine Infektion gemeldet.

Aktuell sind 202 aktive Infektionsfälle im Landkreis bekannt. 87 in der VG Oberes Glantal, 54 in der VG Kusel-Altenglan und 61 in der VG Lauterecken-Wolfstein. Der für das Inkrafttreten der Bundes-Notbremse maßgebliche Inzidenzwert des Robert-Koch-Instituts liegt bei 109,7. Am Vortag lag er bei 111,1. Er gibt die Anzahl der Infizierten der vergangenen sieben Tage auf 100.000 Einwohner an.

Als Genesen gelten 1776 (plus acht gegenüber dem Vortag) Einwohner. Die verstorbene Person kommt aus der VG Lauterecken-Wolfstein – das 65. Opfer seit Ausbruch der Pandemie.