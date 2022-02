Die Kurve steigt: Nicht weniger als 160 Neuinfektionen sind am Freitag dem Gesundheitsamt Kusel gemeldet worden. Wie die Kreisverwaltung weiter mitteilt, hat es 43 zusätzliche Fälle in der Verbandsgemeinde Altenglan-Kusel gegeben. 29 sind in der VG Lauterecken-Wolfstein hinzugekommen, 88 in der VG Oberes Glantal.

Die Anzahl der bestätigten Fälle im Kreisgebiet seit Beginn der Pandemie klettert damit auf 6742. Schon 88 Menschen sind an oder in Verbindung mit einer Viruserkrankung gestorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis steigt von 695,8 am Donnerstag auf nun 759,4. Berücksichtigt sind dabei die im Landkreis Kusel gemeldeten Angehörigen der US-Streitkräfte. Die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz liegt aktuell landesweit bei 6,50. Tags zuvor betrug sie noch 6,24.