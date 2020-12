Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus im Landkreis Kusel ist um 16 auf insgesamt 987 Kusel gestiegen. Das hat die Kreisverwaltung am Sonntag mitgeteilt. Es gibt vier weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung, insgesamt sind bis dato 35 Menschen gestorben. Die 16 Neuinfektionen verteilen sich auf die einzelnen Verbandsgemeinde wie folgt: VG Oberes Glantal elf, VG Kusel-Altenglan zwei und VG Lauterecken-Wolfstein drei. Als Genesen gelten aktuell 668 Personen (plus 24), das sind 296 in der VG Oberes Glantal, 216 in der VG Kusel-Altenglan und 156 in der VG Lauterecken-Wolfstein. Infiziert sind aktuell 284 Personen, davon 166 in der VG Oberes Glantal, 42 in der VG Kusel-Altenglan und 76 in der VG Lauterecken-Wolfstein. Der aktuelle Inzidenzwert für den Landkreis, also die Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage gerechnet auf 100.000 Einwohner, beträgt 131. Rechnet man die im Landkreis Kusel wohnenden US-Bürger mit liegt der Inzidenzwert bei 124.