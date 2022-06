Das Gesundheitsamt meldet 16 Neuinfektionen mit dem Coronavirus: eine in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan, sechs in der VG Lauterecken-Wolfstein und neun in der VG Oberes Glantal. Derzeit gibt es 666 Infektionsfälle. Der Inzidenzwert, also die Anzahl der Infizierten der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner, liegt bei 193,6. Die im Landkreis lebenden US-Streitkräfte wurden in der Berechnung ebenfalls erfasst.