15 Corona-Neuinfektionen im Landkreis Kusel innerhalb eines Tages hat das Gesundheitsamt am Donnerstagnachmittag gemeldet. Damit steigt die Zahl der bestätigten Corona-Fälle im Landkreis Kusel auf 1827. Es wurde ein neuer Fall in der Verbandsgemeinde (VG) Oberes Glantal gemeldet, vier neue Fälle in der VG Kusel-Altenglan und zehn Fälle in der VG Lauterecken-Wolfstein. Der aktuelle Inzidenzwert, die Zahl der Corona-Infektionen in den zurückliegenden sieben Tagen pro 100.000 Einwohner beträgt 68,4 – der zweitniedrigste Wert in Rheinland-Pfalz. Rechnet man die im Landkreis lebenden Angehörigen der US-Streitkräfte mit ein, liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 64,8. Aktuell sind 128 aktive Infektionsfälle im Landkreis bekannt: 51 in der VG Oberes Glantal, 49 in der VG Kusel-Altenglan und 28 in der VG Lauterecken-Wolfstein. Als genesen gelten 1638 Personen, 712 im Oberen Glantal, 538 in der VG Kusel-Altenglan und 388 in der VG Lauterecken-Wolfstein. 61 Personen sind im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben.