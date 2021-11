Das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung meldet am Freitag 15 Corona-Neuinfektionen. Damit sind im Kreis aktuell 111 aktive Fälle registriert. Der Inzidenzwert, die Anzahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner, steigt auf 52,7. Die im Kreis gemeldeten US-Militärangehörigen sind mit eingerechnet. Die Hospitalisierungsinzidenz gibt das Land mit 2,9 an, der Anteil der Corona-Patienten auf den Intensivstationen beträgt laut Gesundheitsministerium 5,31 Prozent. Dem sogenannten Divi-Register zufolge wird derzeit aber kein Corona-Patient auf der Intensivstation des Kuseler Westpfalz-Klinikums behandelt.