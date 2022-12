15 Neuinfektionen mit dem Coronavirus sind am Freitag für den Landkreis Kusel registriert worden. 403 aktuelle Infektionsfälle sind beim Landesuntersuchungsamt gelistet. Die Sieben-Tage-Rate liegt unter Einberechnung der im Kreis lebenden Angehörigen der US-Streitkräfte bei 113,9. Die landesweite Hospitalisierungsinzidenz, wie viele an Corona Erkrankte in den vergangenen sieben Tagen ins Krankenhaus eingewiesen wurden, beträgt 6,06.