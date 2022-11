Das Gesundheitsamt bei der Kreisverwaltung meldet am Donnerstag 15 Neuinfektionen mit dem Coronavirus – drei in der VG Altenglan-Kusel, vier in der VG Lauterecken-Wolfstein und acht im Oberen Glantal. Die Anzahl der bestätigten Corona-Fälle im gesamten Landkreis Kusel stieg auf 28.365 seit Beginn der Dokumentation. 130 Menschen sind an oder mit einer Infektion mit dem Coronavirus verstorben. Aktuell gelten 629 Menschen im Landkreis als infiziert. Die Sieben-Tage-Rate liegt unter Berücksichtigung der hier gemeldeten Angehörigen der US-Streitkräfte bei 166,8.