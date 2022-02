137 Neuinfektionen und ein weiterer Todesfall, der im Zusammenhang mit einer Viruserkrankung steht, sind am Donnerstag der Kreisverwaltung Kusel gemeldet worden. 39 Infektionen sind demnach im Bereich der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan hinzukommen, 21 neue sind in der VG Lauterecken-Wolfstein, 77 in der VG Oberes Glantal registriert worden. Damit steigt die Anzahl der bestätigten Corona-Fälle im Landkreis auf 6582 seit Pandemiebeginn. 88 Personen sind mit oder an den Folgen einer Virusinfektion gestorben. Aktuell gelten 1327 Personen als infiziert.

Die Sieben-Tage-Inzidenz klettert kreisweit von 674,1 auf nun 695,8. Mit berücksichtigt sind dabei die im Kreis gemeldeten Angehörigen der US-Streitkräfte. Die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz steigt landesweit von 5,46 auf 6,24.