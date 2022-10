Am Dienstag hat das Gesundheitsamt für den Landkreis 131 mit einem PCR-Test bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet – 52 in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan, 26 in der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein sowie 53 im Oberen Glantal. Im Landkreis sind derzeit 2509 aktive Corona-Fälle registriert. Der Inzidenzwert unter Einberechnung der im Kreis gemeldeten US-Streitkräfte sinkt unter die 1000er-Marke auf 949,5. Auf der Intensivstation des Kuseler Westpfalz-Klinikums werden, Stand Dienstagabend, drei Corona-Patienten versorgt. Das geht aus den mehrfach täglich aktualisierten Zahlen des Divi-Intensivregisters hervor.