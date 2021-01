Durch 13 am Wochenende gemeldete Neuinfektionen ist die Anzahl der bestätigten Corona-Fälle im Landkreis Kusel auf insgesamt 1482 gestiegen. Wie die Kreisverwaltung berichtet, wurden im Laufe des Wochenendes jeweils fünf Neuinfektionen aus den Verbandsgemeinden Oberes Glantal und Lauterecken Wolfstein sowie drei neue Corona-Fälle aus der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan gemeldet. Bereits am Samstag gab es in der VG Lauterecken-Wolfstein einen weiteren Todesfall zu verzeichnen. Damit sind im Landkreis seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie 54 Personen im Zusammenhang mit einer Covid19-Erkrankung verstorben. Aktuell sind nach Angaben der Kreisverwaltung 126 aktive Infektionsfälle im Landkreis bekannt – 47 in der VG Oberes Glantal, 39 in der VG Kusel-Altenglan und 40 in der VG Lauterecken-Wolfstein. Der Inzidenzwert – die Fälle der vergangenen sieben Tage auf 100.000 Einwohner – ist wieder leicht angestiegen und lag am Sonntag bei 64,1 (unter Berücksichtigung der im Landkreis gemeldeten US-Streitkräfte bei 60,7).