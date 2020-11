Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen im Kreis Kusel ist auf 682 gestiegen. Die Kreisverwaltung hat am Mittwochnachmittag 13 Neuinfektionen gemeldet – vier aus der Verbandsgemeinde Oberes Glantal, drei aus der VG Kusel-Altenglan und sechs aus der VG Lauterecken-Wolfstein. Aktuell sind laut Kreisverwaltung 408 aktive Infektionsfälle im Landkreis bekannt, 102 in der VG Kusel-Altenglan, 117 in der VG Lauterecken-Wolfstein und 189 in der VG Oberes Glantal. Als Genesen gelten demnach aktuell 265 Personen. Der Inzidenzwert, die Anzahl der Infizierten der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner, ist im Landkreis Kusel von 227,9 auf nunmehr 193,7 gesunken. Wie die Kreisverwaltung auf Anfrage außerdem mitgeteilt hat, handelte es sich bei den beiden in Verbindung mit dem Coronavirus verstorbenen Personen, die am Dienstag gemeldet wurden, um ältere Menschen aus der Verbandsgemeinde Oberes Glantal und Lauterecken-Wolfstein. Eine der beiden Personen sei im Krankenhaus verstorben.