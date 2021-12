Das Landesuntersuchungsamt in Mainz meldet für den Kreis am Donnerstag 13 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Damit steigt die Anzahl derer auf 3775, die sich im Landkreis Kusel seit Beginn der Pandemie mit dem Coronavirus infiziert haben. Der Inzidenzwert, die Anzahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner, liegt bei 148,3. Die rund 4000 hier lebenden Angehörigen der US-Streitkräfte sind mit eingerechnet. Die Hospitalisierungsinzidenz in den Kliniken des Landes gibt das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium mit 3,09 an. Auf der Intensivstation des Kuseler Westpfalz-Klinikums werden derzeit zwei Covid-19-Patienten behandelt, beide müssen beatmet werden. Das geht aus den mehrfach täglich aktualisierten Zahlen des Divi-Intensivregisters hervor.